التعاون الاقتصادي: إصدار الدول الغنية للديون قد يسجل 15.8 تريليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن اقتراض الدول الغنية قد يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، مع اضطرارها لإعادة تمويل ديون بمعدلات فائدة أعلى وهو ما يضع ضغوطًا على بعض خطط الإنفاق الحكومية.

وأوضح التقرير الصادر أمس الخميس أن إصدار الديون عبر 38 دولة صناعية سوف يرتفع 12% هذا العام إلى 15.8 تريليون دولار، متجاوزًا مستواه القياسي السابق المسجل في 2020 عندما سعت الحكومات لدعم اقتصاداتها خلال الوباء.

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وأضافت المنظمة التي يقع مقرها في باريس أن الزيادة في إصدار الديون يعود بصورة كبيرة لارتفاع عدد السندات التي بحاجة لإعادة التمويل.

ومن المقرر أن تدفع تكاليف الاقتراض المرتفعة مدفوعات الحكومات من الفوائد عبر الدول الأعضاء بالمنظمة من 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 3.4% في 2026، وهو ما يضغط على المالية العامة للدول.

وذكر“ماثياس كورمان” الأمين العام للمنظمة أن البيئة الجديدة التي تشهد ارتفاع التضخم وسياسات نقدية أكثر تشددًا تحول أسواق السندات العالمية، وهو ما له تداعيات على الإنفاق الحكومي والاستقرار المالي في وقت تتجدد فيه الاحتياجات التمويلية.

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