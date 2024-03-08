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الفاو: مؤشر أسعار الغذاء ينخفض للشهر السابع على التوالي

3/8/2024 2:18:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع مؤشر أسعار الغذاء الذي تُصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة للشهر السابع على التوالي في فبراير، مع تعويض انخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية لارتفاع أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي صدر الجمعة، إن المؤشر العام لأسعار الغذاء العالمية تراجع بنسبة 0.7% إلى 117.3 نقطة على أساس شهري في فبراير، لكنه يعد منخفضاً بنسبة 10.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

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وهبط مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 5% على الصعيد الشهري، و22.4% على الصعيد السنوي، حيث تراجعت أسعار صادرات الذرة بدرجة أعلى من المتوقع في ظل تقديرات وفرة الحصاد بأمريكا الجنوبية، فضلاً عن تنافسية الأسعار الأوكرانية.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.3% شهرياً و11% سنوياً في فبراير، في حين ارتفعت مؤشرات أسعار كل من السكر بنسبة 3.2%، واللحوم 1.8%، ومنتجات الألبان 1.1.

وذكر التقرير أن ارتفاع الأسعار العالمية للسكر يعود إلى استمرار المخاوف المتعلقة بإنتاج البرازيل في موسم الحصاد القادم، وذلك بعد انخفاض متوسط هطول الأمطار لفترة طويلة، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج كلاً من الهند وتايلاند.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي أعاقت عمليات نقل الماشية في أستراليا في زيادة مؤشر أسعار اللحوم الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار الدواجن بدرجة أكبر مقارنة بلحوم الأبقار، وفق ما جاء في التقرير.


المصدر:

MENAFN08032024000202011048ID1107953791

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