الفاو: مؤشر أسعار الغذاء ينخفض للشهر السابع على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر أسعار الغذاء الذي تُصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة للشهر السابع على التوالي في فبراير، مع تعويض انخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية لارتفاع أسعار السكر واللحوم.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي صدر الجمعة، إن المؤشر العام لأسعار الغذاء العالمية تراجع بنسبة 0.7% إلى 117.3 نقطة على أساس شهري في فبراير، لكنه يعد منخفضاً بنسبة 10.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
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وهبط مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 5% على الصعيد الشهري، و22.4% على الصعيد السنوي، حيث تراجعت أسعار صادرات الذرة بدرجة أعلى من المتوقع في ظل تقديرات وفرة الحصاد بأمريكا الجنوبية، فضلاً عن تنافسية الأسعار الأوكرانية.
وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.3% شهرياً و11% سنوياً في فبراير، في حين ارتفعت مؤشرات أسعار كل من السكر بنسبة 3.2%، واللحوم 1.8%، ومنتجات الألبان 1.1.
وذكر التقرير أن ارتفاع الأسعار العالمية للسكر يعود إلى استمرار المخاوف المتعلقة بإنتاج البرازيل في موسم الحصاد القادم، وذلك بعد انخفاض متوسط هطول الأمطار لفترة طويلة، بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج كلاً من الهند وتايلاند.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي أعاقت عمليات نقل الماشية في أستراليا في زيادة مؤشر أسعار اللحوم الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار الدواجن بدرجة أكبر مقارنة بلحوم الأبقار، وفق ما جاء في التقرير.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953791
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