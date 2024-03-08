افتتاح معرض أهلًا رمضان في 6 اكتوبر لزيادة توفير السلع الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض“أهلا رمضان” بالحي ال 11 ؛وذلك لتوفير السلع الغذائية للسكان ورفع العبء عن كاهل المواطنين، يرافقه صابر سرور رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأعضاء مجلس الأمناء والوفد المرافق له.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تلقى المعارض إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض“أهلا رمضان”.
موضوعات متعلقة
“البورصة السلعية”: الانتهاء من تشكيل لجنتي“العضوية” و”الإدارج” الأسواق تتوقع تراجع أسعار السلع بعد“التعويم” مجتمع الأعمال: قرارات“المركزى” تكتب شهادة وفاة“الدولار الموازى”
وقال المهندس عادل النجار، إن معرض“أهلا رمضان” هذا العام مقام على مساحة 1100 متر مربع بتقاطع الشارع الفاصل بين الحي الحادي عشر والحي الثاني عشر محور جمال عبد الناصر، ويوجد نحو 43 عارضا تتنوع معروضاتهم ما بين لحوم، أسماك، مواد غذائية، أسر منتجة، فراخ، ياميش والعطارة، مضيفا أن المعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثامنة مساء.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.