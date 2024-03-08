افتتاح معرض أهلًا رمضان في 6 اكتوبر لزيادة توفير السلع الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض“أهلا رمضان” بالحي ال 11 ؛وذلك لتوفير السلع الغذائية للسكان ورفع العبء عن كاهل المواطنين، يرافقه صابر سرور رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأعضاء مجلس الأمناء والوفد المرافق له.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تلقى المعارض إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض“أهلا رمضان”.

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وقال المهندس عادل النجار، إن معرض“أهلا رمضان” هذا العام مقام على مساحة 1100 متر مربع بتقاطع الشارع الفاصل بين الحي الحادي عشر والحي الثاني عشر محور جمال عبد الناصر، ويوجد نحو 43 عارضا تتنوع معروضاتهم ما بين لحوم، أسماك، مواد غذائية، أسر منتجة، فراخ، ياميش والعطارة، مضيفا أن المعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثامنة مساء.

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