Friday, 08 March 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح معرض أهلًا رمضان في 6 اكتوبر لزيادة توفير السلع الغذائية

3/8/2024 2:18:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض“أهلا رمضان” بالحي ال 11 ؛وذلك لتوفير السلع الغذائية للسكان ورفع العبء عن كاهل المواطنين، يرافقه صابر سرور رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأعضاء مجلس الأمناء والوفد المرافق له.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تلقى المعارض إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض“أهلا رمضان”.

موضوعات متعلقة “البورصة السلعية”: الانتهاء من تشكيل لجنتي“العضوية” و”الإدارج” الأسواق تتوقع تراجع أسعار السلع بعد“التعويم” مجتمع الأعمال: قرارات“المركزى” تكتب شهادة وفاة“الدولار الموازى”

وقال المهندس عادل النجار، إن معرض“أهلا رمضان” هذا العام مقام على مساحة 1100 متر مربع بتقاطع الشارع الفاصل بين الحي الحادي عشر والحي الثاني عشر محور جمال عبد الناصر، ويوجد نحو 43 عارضا تتنوع معروضاتهم ما بين لحوم، أسماك، مواد غذائية، أسر منتجة، فراخ، ياميش والعطارة، مضيفا أن المعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثامنة مساء.

المصدر:

MENAFN08032024000202011048ID1107953790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث