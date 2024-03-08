جولدمان ساكس: عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية تتجاوز تريليون دولار في 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“جولدمان ساكس” تجاوز قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق في العام المقبل، بدعم من النمو القوي لأرباح شركات التكنولوجيا واتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة.
وذكر المصرف الأمريكي في مذكرة أنه يتوقع نمو عمليات إعادة شراء الأسهم المدرجة في“إس أند بي 500” بنسبة 16% عند 1.08 تريليون دولار في 2025، بعد ارتفاعها 13% هذا العام عند 925 مليار دولار.
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وأوضح استراتيجيو البنك في مذكرة أن نمو الأرباح هو المحرك الأكثر أهمية لعمليات إعادة شراء الأسهم على مستوى المؤشر.
وأشارو إلى أن النمو السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الأمريكية يجب أن يكون كافيًا لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة دون إعاقة عوائد المساهمين.
كما أضافوا أن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تدفع الشركات إلى تأجيل عمليات إعادة شراء الأسهم الكبرى حتى عام 2025.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953789
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