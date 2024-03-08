جولدمان ساكس: عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية تتجاوز تريليون دولار في 2025

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع“جولدمان ساكس” تجاوز قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية مستوى تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق في العام المقبل، بدعم من النمو القوي لأرباح شركات التكنولوجيا واتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة.

وذكر المصرف الأمريكي في مذكرة أنه يتوقع نمو عمليات إعادة شراء الأسهم المدرجة في“إس أند بي 500” بنسبة 16% عند 1.08 تريليون دولار في 2025، بعد ارتفاعها 13% هذا العام عند 925 مليار دولار.

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وأوضح استراتيجيو البنك في مذكرة أن نمو الأرباح هو المحرك الأكثر أهمية لعمليات إعادة شراء الأسهم على مستوى المؤشر.

وأشارو إلى أن النمو السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الأمريكية يجب أن يكون كافيًا لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة دون إعاقة عوائد المساهمين.

كما أضافوا أن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تدفع الشركات إلى تأجيل عمليات إعادة شراء الأسهم الكبرى حتى عام 2025.

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