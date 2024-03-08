وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات بمدينة العبور

MENAFN - Al-Borsa News) وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها بمدينة العبور، طبقاً للبرامج الزمنية، وبشكل يليق بأهمية تلك المشروعات، والمستهدف منها، وتذليل العقبات التي تعوق سرعة التنفيذ، مؤكدا الحرص على استخدام أفضل الخامات، واتباع أفضل طرق التنفيذ لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة بالمشروعات.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم /الجمعة/ مع المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتولى تنفيذها الجهاز، وذلك من خلال نتائج الجولات التفقدية بتلك المشروعات.

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واطَّلع الدكتور عاصم الجزار، على سير العمل بالمرحلة الثانية بمشروع إسكان“روضة العبور” بإجمالي 134 عمارة بها وحدات سكنية، وإدارية، بجانب الخدمات بحي السلام ثانٍ، بإشراف من جهاز مدينة العبور، وكذا مشروع مستشفى العبور العام سعة 189 سريراً، وسير العمل بمواقع مشروع“دار مصر” بمرحلتيه الأولى والثانية، ومشروع“جنة”، ومشروعات البنية التحتية التي تشمل: مشروع التغذية الكهربائية لموزعات المدينة.

وفي السياق ذاته..، تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال التشطيبات المختلفة بالعمارات للمرحلة الثانية بمشروع عمارات“روضة العبور” (إسكان بديل المناطق غير الآمنة)، والجار تنفيذه بحي السلام ثان، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال التشطيبات، تمهيدا للتسليم.

كما تفقد المهندس أحمد رشاد، مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بخط 10 بمنطقة التبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن بقدرة استيعابية 189 سريرا، مؤكداً أن المشروع صرح طبي متكامل بالغ الأهمية، سيضاف إلى منظومة الصحة بالمدينة لخدمة سكان مدينة العبور، والمدن المجاورة لها، وذلك في إطار النهوض بمنظومة المباني الخدمية في المدن الجديدة.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أعمال مشروع التغذية الكهربائية لموزعات المدينة.. موضحاً أن المشروع يتضمن تدعيم الموزعات بالأحياء السكنية مثل موزع (الثامن ب، الثالث ب، الشباب، المستقبل، الثاني ب)، وكذلك موزعات المنطقة الصناعية (F،G)، بإجمالي أطوال للكابلات الجاري تنفيذها 42 كم بأحياء (الشباب – المستقبل – الثالث)، وكذا إحلال وتجديد التغذية الكهربائية لمحطة مياه العبور، التي تخدم سكان المدينة، والمدن والمناطق المجاورة، مما يُعزز من استمرارية التشغيل لها.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال الصيانة للعمارات والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الأولى والثانية، ومشروع الإسكان الفاخر“جنة” بالحي الثاني بمركز المدينة، للتأكد من أعمال الصيانة والنظافة داخل المشروع، كما تم المرور داخل المشروعات لتفقد الأوضاع العامة والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين.

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