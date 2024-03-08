وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات بمدينة العبور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها بمدينة العبور، طبقاً للبرامج الزمنية، وبشكل يليق بأهمية تلك المشروعات، والمستهدف منها، وتذليل العقبات التي تعوق سرعة التنفيذ، مؤكدا الحرص على استخدام أفضل الخامات، واتباع أفضل طرق التنفيذ لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة بالمشروعات.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم /الجمعة/ مع المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتولى تنفيذها الجهاز، وذلك من خلال نتائج الجولات التفقدية بتلك المشروعات.
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واطَّلع الدكتور عاصم الجزار، على سير العمل بالمرحلة الثانية بمشروع إسكان“روضة العبور” بإجمالي 134 عمارة بها وحدات سكنية، وإدارية، بجانب الخدمات بحي السلام ثانٍ، بإشراف من جهاز مدينة العبور، وكذا مشروع مستشفى العبور العام سعة 189 سريراً، وسير العمل بمواقع مشروع“دار مصر” بمرحلتيه الأولى والثانية، ومشروع“جنة”، ومشروعات البنية التحتية التي تشمل: مشروع التغذية الكهربائية لموزعات المدينة.
وفي السياق ذاته..، تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال التشطيبات المختلفة بالعمارات للمرحلة الثانية بمشروع عمارات“روضة العبور” (إسكان بديل المناطق غير الآمنة)، والجار تنفيذه بحي السلام ثان، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال التشطيبات، تمهيدا للتسليم.
كما تفقد المهندس أحمد رشاد، مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بخط 10 بمنطقة التبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن بقدرة استيعابية 189 سريرا، مؤكداً أن المشروع صرح طبي متكامل بالغ الأهمية، سيضاف إلى منظومة الصحة بالمدينة لخدمة سكان مدينة العبور، والمدن المجاورة لها، وذلك في إطار النهوض بمنظومة المباني الخدمية في المدن الجديدة.
وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أعمال مشروع التغذية الكهربائية لموزعات المدينة.. موضحاً أن المشروع يتضمن تدعيم الموزعات بالأحياء السكنية مثل موزع (الثامن ب، الثالث ب، الشباب، المستقبل، الثاني ب)، وكذلك موزعات المنطقة الصناعية (F،G)، بإجمالي أطوال للكابلات الجاري تنفيذها 42 كم بأحياء (الشباب – المستقبل – الثالث)، وكذا إحلال وتجديد التغذية الكهربائية لمحطة مياه العبور، التي تخدم سكان المدينة، والمدن والمناطق المجاورة، مما يُعزز من استمرارية التشغيل لها.
وتفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال الصيانة للعمارات والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الأولى والثانية، ومشروع الإسكان الفاخر“جنة” بالحي الثاني بمركز المدينة، للتأكد من أعمال الصيانة والنظافة داخل المشروع، كما تم المرور داخل المشروعات لتفقد الأوضاع العامة والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953788
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