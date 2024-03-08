مسؤول أمريكي: وقف تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال قد يستمر لأكثر من عام

MENAFN - Al-Borsa News) يرى“براد كرابتري” مساعد وزير إدارة الطاقة الأحفورية والكربون التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أن وقف إدارة“بايدن” لتراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال قد يستمر على مدار أشهر.

وقال“كرابتري” في مقابلة مع“بلومبرج” في طوكيو: نتوقع أن يستغرق التحليل الجاري عدة أشهر لأنه أمر ذو أهمية كبيرة، وأن الرد بشكل مسؤول على التعليقات والتحليلات سوف يستغرق فترة طويلة من الوقت.

موضوعاتالبيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

وفي يناير، أوقفت وزارة الطاقة الأمريكية منح تراخيص جديدة لدراسة الآثار المحتملة لزيادة إنتاج الغاز وصادراته على تغير المناخ والأمن القومي والاقتصادي، ولكن لن تؤثر المراجعة على التراخيص الممنوحة مسبقًا.

وذلك بعدما أصبحت الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام الماضي وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

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