مسؤول أمريكي: وقف تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال قد يستمر لأكثر من عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“براد كرابتري” مساعد وزير إدارة الطاقة الأحفورية والكربون التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أن وقف إدارة“بايدن” لتراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال قد يستمر على مدار أشهر.
وقال“كرابتري” في مقابلة مع“بلومبرج” في طوكيو: نتوقع أن يستغرق التحليل الجاري عدة أشهر لأنه أمر ذو أهمية كبيرة، وأن الرد بشكل مسؤول على التعليقات والتحليلات سوف يستغرق فترة طويلة من الوقت.
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وفي يناير، أوقفت وزارة الطاقة الأمريكية منح تراخيص جديدة لدراسة الآثار المحتملة لزيادة إنتاج الغاز وصادراته على تغير المناخ والأمن القومي والاقتصادي، ولكن لن تؤثر المراجعة على التراخيص الممنوحة مسبقًا.
وذلك بعدما أصبحت الولايات المتحدة أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام الماضي وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953787
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