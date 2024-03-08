الاقتصاد الأمريكي يُضيف 275 ألف وظيفة متجاوزاً التوقعات.. والبطالة ترتفع إلى 3.9%

MENAFN - Al-Borsa News) أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بفارق كبير عن التوقعات خلال فبراير بدعم من قطاعي الرعاية الصحية والحكومة، ورغم ارتفاع معدل البطالة خلال نفس الفترة.

وقال مكتب إحصاءات العمل في تقريره الشهري الذي صدر الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 275 ألف وظيفة جديدة في فبراير مقارنة بالتوقعات عند 198 ألفاً، وذلك بعدما أضاف 229 ألف وظيفة في قراءة يناير المعدلة بالخفض من 353 ألفاً.

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وكانت الزيادة في الوظائف الأمريكية الجديدة خلال الشهر الماضي أعلى من متوسط الـ 12 شهراً البالغ 230 ألفاً، في حين كانت أبرز القطاعات التي شهدت زيادة في التوظيف هي: الرعاية الصحية 67 ألفاً، والحكومة 52 ألفاً، وخدمات الطعام 42 ألفاً، والمساعدة الاجتماعية 24 ألفاً.

وارتفع معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 3.9% على أساس شهري في فبراير، مقابل توقعات استقراره دون تغيير عن قراءة يناير البالغة 3.7%، ويقارن ذلك مع معدل البطالة المسجل في فبراير 2023 عند 3.6%.

وزاد متوسط أجر الساعة بمقدار 5 سنتات إلى 34.57 سنت الشهر الماضي بعد زيادته 18 سنتاً في يناير، ويعد مرتفعاً بنسبة 4.5% منذ فبراير 2023.

كما ارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة بعد انخفاضه 0.2 ساعة في الشهر السابق.