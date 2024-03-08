الاقتصاد الأمريكي يُضيف 275 ألف وظيفة متجاوزاً التوقعات.. والبطالة ترتفع إلى 3.9%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بفارق كبير عن التوقعات خلال فبراير بدعم من قطاعي الرعاية الصحية والحكومة، ورغم ارتفاع معدل البطالة خلال نفس الفترة.
وقال مكتب إحصاءات العمل في تقريره الشهري الذي صدر الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 275 ألف وظيفة جديدة في فبراير مقارنة بالتوقعات عند 198 ألفاً، وذلك بعدما أضاف 229 ألف وظيفة في قراءة يناير المعدلة بالخفض من 353 ألفاً.
موضوعات متعلقة
البيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة
وكانت الزيادة في الوظائف الأمريكية الجديدة خلال الشهر الماضي أعلى من متوسط الـ 12 شهراً البالغ 230 ألفاً، في حين كانت أبرز القطاعات التي شهدت زيادة في التوظيف هي: الرعاية الصحية 67 ألفاً، والحكومة 52 ألفاً، وخدمات الطعام 42 ألفاً، والمساعدة الاجتماعية 24 ألفاً.
وارتفع معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 3.9% على أساس شهري في فبراير، مقابل توقعات استقراره دون تغيير عن قراءة يناير البالغة 3.7%، ويقارن ذلك مع معدل البطالة المسجل في فبراير 2023 عند 3.6%.
وزاد متوسط أجر الساعة بمقدار 5 سنتات إلى 34.57 سنت الشهر الماضي بعد زيادته 18 سنتاً في يناير، ويعد مرتفعاً بنسبة 4.5% منذ فبراير 2023.
كما ارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة بعد انخفاضه 0.2 ساعة في الشهر السابق.
MENAFN08032024000202011048ID1107953786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.