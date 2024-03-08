فيتش: تحقيق الصين للنمو الاقتصادي المستهدف في عام 2024 يواجه تحديات صعبة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني إن تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، والذي تم الكشف عنه في الدورة التشريعية السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سيكون أمرًا صعبًا للغاية في ظل البيئة الحالية.

وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الجمعة، أن ارتفاع الإنفاق المعلن، في حين تظل مخاطر الالتزامات الطارئة على الحكومة مرتفعة، يزيد من الضغوط المتوسطة الأجل على الموارد المالية في الصين.

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وفي حين أشارت تفاصيل الموازنة الصينية إلى هدف عجز يعادل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنسبة 5.8% لعام 2023، افترضت“فيتش” عجزًا قدره 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و5.6% في عام 2023، عندما ثبتت في أغسطس، تصنيف الصين عند“+ إيه” مع نظرة مستقرة.

وبينما كانت السياسة المالية انكماشية إلى حد كبير في عام 2023، تخطط الحكومة المركزية لإصدار سندات سيادية طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان في عام 2024، مع إصدار سندات للحكومات المحلية بقيمة 3.9 تريليون يوان، وهو ما يزيد عن 3.8 تريليون يوان في العام الماضي.

وقالت وكالة“فيتش”:“لا يزال الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية واسعة النطاق، مما يبقي التضخم أقل بكثير من هدف 3% المعلن خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، ونتوقع المزيد من التيسير النقدي، ولكن خطر استمرار الانكماش يظل كبيرًا”.

في ديسمبر 2023، توقعت“فيتش” أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في عام 2024، وكان العجز المالي وبيانات إصدار السندات الخاصة المعلنة في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني متوافقة مع التوقعات.

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