انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد تقرير الوظائف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين خلال تعاملات الجمعة، كما تراجعت قيمة الدولار، عقب صدور بيانات الوظائف التي جاءت متباينة.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 4.467%، بعدما هبطت إلى 4.415% في وقت سابق.
موضوعات متعلقة
البيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة
وفي حين استقر العائد على السندات العشرية عند 4.09%، ارتفع العائد على الديون مستحقة السداد بعد 30 عامًا بنحو 1.5 نقطة أساس إلى 4.259%.
على جانب آخر، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 102.59 نقطة، بعدما هبط في وقت سابق إلى 102.36 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة في فبراير، وذلك أكثر من التوقعات البالغة 198 ألفًا، لكن معدل البطالة ارتفع من 3.7% إلى 3.9%، وهو أعلى مستوى في 25 شهرًا.
MENAFN08032024000202011048ID1107953784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.