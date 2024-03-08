انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد تقرير الوظائف

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين خلال تعاملات الجمعة، كما تراجعت قيمة الدولار، عقب صدور بيانات الوظائف التي جاءت متباينة.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 4.467%، بعدما هبطت إلى 4.415% في وقت سابق.

موضوعاتالبيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

وفي حين استقر العائد على السندات العشرية عند 4.09%، ارتفع العائد على الديون مستحقة السداد بعد 30 عامًا بنحو 1.5 نقطة أساس إلى 4.259%.

على جانب آخر، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 102.59 نقطة، بعدما هبط في وقت سابق إلى 102.36 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة في فبراير، وذلك أكثر من التوقعات البالغة 198 ألفًا، لكن معدل البطالة ارتفع من 3.7% إلى 3.9%، وهو أعلى مستوى في 25 شهرًا.



