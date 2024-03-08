ارتفاع أغلب الأسهم الأمريكية لكن داو جونز يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل أداء أسبوعي متباين، مع تقييم المستثمرين لبيانات تقرير الوظائف الشهري.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38795 نقطة.
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وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 5166 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.35% إلى 16330 نقطة.
وعلى المستوى الأسبوعي، يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” لتحقيق مكاسب بنسبة 0.6% و0.3% على التوالي، فيما يتخلف عنهما“داو جونز” الذي فقد منذ بداية الأسبوع نحو 0.7%.
في حين كشف تقرير الوظائف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة خلال فبراير، وذلك أكثر بكثير من التوقعات البالغة 198 ألفًا، فإنه كشف أيضًا عن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين عند 3.9%.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953783
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