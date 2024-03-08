ارتفاع أغلب الأسهم الأمريكية لكن داو جونز يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل أداء أسبوعي متباين، مع تقييم المستثمرين لبيانات تقرير الوظائف الشهري.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38795 نقطة.

موضوعاتالبيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار انهيار شبه كامل لشركة“أميليكس” الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 5166 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.35% إلى 16330 نقطة.

وعلى المستوى الأسبوعي، يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” لتحقيق مكاسب بنسبة 0.6% و0.3% على التوالي، فيما يتخلف عنهما“داو جونز” الذي فقد منذ بداية الأسبوع نحو 0.7%.

في حين كشف تقرير الوظائف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة خلال فبراير، وذلك أكثر بكثير من التوقعات البالغة 198 ألفًا، فإنه كشف أيضًا عن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين عند 3.9%.





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