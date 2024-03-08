انهيار شبه كامل لشركة أميليكس الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

MENAFN - Al-Borsa News) انهار سهم شركة“أميليكس فارماسيوتيكالز- Amylyx Pharmaceuticals” الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت مطورة الأدوية عن فشل تجربة في مرحلة متقدمة لعلاج التصلب الجانبي الضموري واضطرارها لسحبه.

وتراجع سهم الشركة المتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“AMLX” بنسبة 83.50% إلى 3.12 دولار، بعدما لامس 2.7 دولار في وقت سابق من الجلسة.

موضوعاتالبيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق سهم“برادا” يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار ارتفاع أغلب الأسهم الأمريكية لكن“داو جونز” يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

وتراجعت القيمة السوقية إلى 210 ملايين دولار تقريبًا من نحو 1.29 مليار دولار، بعدما انخفضت إلى 183 مليونًا عند مرحلة ما من الجلسة، لتبعد أكثر بكثير عن أعلى مستوياتها في يناير 2023 عندما تجاوزت 2.7 مليار دولار.

وقالت“أميليكس” في بيان لها إن تجربة المرحلة الأخيرة لم تجد فرقًا كبيرًا بين مرضى التصلب الجانبي الضموري الذين عولجوا بدواء“ريليفريو” وأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي بعد 48 أسبوعًا.

وأضافت“أميليكس” أن التجربة فشلت أيضًا في تلبية جميع نقاط الأهداف الثانوية، والتي شملت ضمان البقاء على قيد الحياة بشكل عام وعمل الجهاز التنفسي بشكل جيد.

وقال محللو شركة“ميزوهو سيكيورتيز” في مذكرة الجمعة، إن نتائج التجربة“خيبة أمل كبيرة” للمرضى ومجتمع التصلب الجانبي الضموري بشكل عام.





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