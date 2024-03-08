انهيار شبه كامل لشركة أميليكس الأمريكية بعد تجربة طبية فاشلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انهار سهم شركة“أميليكس فارماسيوتيكالز- Amylyx Pharmaceuticals” الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت مطورة الأدوية عن فشل تجربة في مرحلة متقدمة لعلاج التصلب الجانبي الضموري واضطرارها لسحبه.
وتراجع سهم الشركة المتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“AMLX” بنسبة 83.50% إلى 3.12 دولار، بعدما لامس 2.7 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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وتراجعت القيمة السوقية إلى 210 ملايين دولار تقريبًا من نحو 1.29 مليار دولار، بعدما انخفضت إلى 183 مليونًا عند مرحلة ما من الجلسة، لتبعد أكثر بكثير عن أعلى مستوياتها في يناير 2023 عندما تجاوزت 2.7 مليار دولار.
وقالت“أميليكس” في بيان لها إن تجربة المرحلة الأخيرة لم تجد فرقًا كبيرًا بين مرضى التصلب الجانبي الضموري الذين عولجوا بدواء“ريليفريو” وأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي بعد 48 أسبوعًا.
وأضافت“أميليكس” أن التجربة فشلت أيضًا في تلبية جميع نقاط الأهداف الثانوية، والتي شملت ضمان البقاء على قيد الحياة بشكل عام وعمل الجهاز التنفسي بشكل جيد.
وقال محللو شركة“ميزوهو سيكيورتيز” في مذكرة الجمعة، إن نتائج التجربة“خيبة أمل كبيرة” للمرضى ومجتمع التصلب الجانبي الضموري بشكل عام.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953782
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