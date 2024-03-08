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سهم برادا يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار

3/8/2024 2:18:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“برادا- Prada” بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت شركة السلع الفاخرة الإيطالية عن أرباح ومبيعات سنوية قوية تجاوزت توقعاتها، متفوقة على منافسيها الأوروبيين الذي عانوا من التباطؤ.

وأغلق سهم الشركة المدرج في هونغ كونغ تحت الرمز“1913” على ارتفاع بنسبة 14.80% عند 63.90 دولار هونغ كونغ، بعدما لامس 66.80 دولار هونغ كونغ خلال الجلسة.

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ووفقًا لبيانات شركة“فاكت ست”، منح ذلك“برادا” قيمة سوقية تبلغ نحو 163.51 مليار دولار هونغ كونغ، أو ما يعادل 20.91 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.7 مليار دولار أمريكي.

وسجلت“برادا” زيادة بنسبة 17% في إيرادات عام 2023 على أساس العملة الثابتة، فيما قفز صافي الربح بنسبة 44% مقارنة بعام 2022، حسبما ذكرت الشركة في بيان صباح الجمعة.

المصدر:

MENAFN08032024000202011048ID1107953781

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