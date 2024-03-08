سهم برادا يقفز 15% والقيمة السوقية للشركة تتجاوز 20 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“برادا- Prada” بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت شركة السلع الفاخرة الإيطالية عن أرباح ومبيعات سنوية قوية تجاوزت توقعاتها، متفوقة على منافسيها الأوروبيين الذي عانوا من التباطؤ.
وأغلق سهم الشركة المدرج في هونغ كونغ تحت الرمز“1913” على ارتفاع بنسبة 14.80% عند 63.90 دولار هونغ كونغ، بعدما لامس 66.80 دولار هونغ كونغ خلال الجلسة.
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ووفقًا لبيانات شركة“فاكت ست”، منح ذلك“برادا” قيمة سوقية تبلغ نحو 163.51 مليار دولار هونغ كونغ، أو ما يعادل 20.91 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.7 مليار دولار أمريكي.
وسجلت“برادا” زيادة بنسبة 17% في إيرادات عام 2023 على أساس العملة الثابتة، فيما قفز صافي الربح بنسبة 44% مقارنة بعام 2022، حسبما ذكرت الشركة في بيان صباح الجمعة.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953781
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