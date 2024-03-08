البيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أسعار العملات المشفرة بعد تحذيرات من جيه بي مورجانعملات مشفرة
ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، لتتجاوز البيتكوين حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة العالمية.
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وصعدت قيمة البيتكوين خلال التداولات بنسبة 3.6% إلى 70172.87 دولار، قبل أن تُقلص مكاسبها عند 68450 دولارًا (+1%).
وفي حين صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.2% إلى 3945.55 دولار، تراجعت الريبل 2.5% إلى 62.16 سنت.
وتدفقت مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغ صافي التدفقات إلى أكبر 10 صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس.
تأتي المكاسب في ظل طبيعة المضاربة لهذه الأصول، حيث تجاوزت البيتكوين الثلاثاء مستواها القياسي السابق والمسجل في نوفمبر 2021، والبالغ 68982.20 دولار، قبل أن تتراجع بعدها بأكثر من 10% إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.
المصدر:
MENAFN08032024000202011048ID1107953780
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