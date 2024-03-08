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البيتكوين تتجاوز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق

3/8/2024 2:18:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أسعار العملات المشفرة بعد تحذيرات من جيه بي مورجانعملات مشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، لتتجاوز البيتكوين حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة العالمية.

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وصعدت قيمة البيتكوين خلال التداولات بنسبة 3.6% إلى 70172.87 دولار، قبل أن تُقلص مكاسبها عند 68450 دولارًا (+1%).

وفي حين صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.2% إلى 3945.55 دولار، تراجعت الريبل 2.5% إلى 62.16 سنت.

وتدفقت مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغ صافي التدفقات إلى أكبر 10 صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس.

تأتي المكاسب في ظل طبيعة المضاربة لهذه الأصول، حيث تجاوزت البيتكوين الثلاثاء مستواها القياسي السابق والمسجل في نوفمبر 2021، والبالغ 68982.20 دولار، قبل أن تتراجع بعدها بأكثر من 10% إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.

المصدر:

MENAFN08032024000202011048ID1107953780

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