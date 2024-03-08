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مستوطنون يهاجمون قرية برقة شرق رام الله

3/8/2024 2:17:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / هاجمت مجموعة من المستعمرين مساء اليوم الجمعة، قرية برقة شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن المستعمرين حاولوا إضرام النيران في منزل لأحد المواطنين عند أطراف القرية، إلا أن يقظة أهالي القرية حالت دون ذلك.

وذكرت المصادر أن المستعمرين انسحبوا من برقة بعد أن تصدى المواطنون لهم، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونة من خمس آليات القرية.

ويوم السبت الماضي، هاجم مستعمرون قرية برقة وأحرقوا منزلا فيها ومشطب سيارات، ودمروا حظيرة مواشي، كما أطلقوا النار تجاه منازل المواطنين

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