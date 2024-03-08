مستوطنون يهاجمون قرية برقة شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / هاجمت مجموعة من المستعمرين مساء اليوم الجمعة، قرية برقة شرق رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن المستعمرين حاولوا إضرام النيران في منزل لأحد المواطنين عند أطراف القرية، إلا أن يقظة أهالي القرية حالت دون ذلك.
وذكرت المصادر أن المستعمرين انسحبوا من برقة بعد أن تصدى المواطنون لهم، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونة من خمس آليات القرية.
ويوم السبت الماضي، هاجم مستعمرون قرية برقة وأحرقوا منزلا فيها ومشطب سيارات، ودمروا حظيرة مواشي، كما أطلقوا النار تجاه منازل المواطنين
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