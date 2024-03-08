قرار رئاسي بتعيين محمد طه ابو عليا محافظا لمحافظة بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / PNN / اصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتعيين محمد طه ابو عليا محافظا لمحافظة بيت لحم حيث سيؤدي اليمين انام الرئيس في مدينة رام الله.
وقال ابو عليا في رده على سؤال لرئيس تحرير شبكة PNN الزميل منجد جادو انه تم ابلاغه بقرار الرئيس مساء اليوم وانه سيتوجه لاداء القسم امام سيادة الرئيس غدا في مقر الرئاسة برام الله.
وكان محمد المصري امين سر فتح ببيت لحم
قد قال في وقت سابق ان قرار رئاسي صدر الليلة بتعيين محمد طه ابو عليا محافظا لمحافظة بيت لحم وغدا سيؤدي اليمين امام الرئيس.
يشار الى ان ابو عليا عمل مسيرا وقائما لاعمال محافظة بيت لحم منذ عدة اشهر عقب قرار الرئيس احالة عدد من المحافظين على التقاعد بينهم محافظ محافظة بيت لحم السابق كامل حميد.
وكان ابو عليا نائبا للمحافظ منذ اكثر عشر سنوات كما عمل مديرا عاما لاوقاف محافظة بيت لحم كما انه اسير محرر من سجون الاحتلال حيي امضى عدة سنوات في السجون الاسرائيلية .
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