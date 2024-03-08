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قرار رئاسي بتعيين محمد طه ابو عليا محافظا لمحافظة بيت لحم

3/8/2024 2:17:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / اصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتعيين محمد طه ابو عليا محافظا لمحافظة بيت لحم حيث سيؤدي اليمين انام الرئيس في مدينة رام الله.

وقال ابو عليا في رده على سؤال لرئيس تحرير شبكة PNN الزميل منجد جادو انه تم ابلاغه بقرار الرئيس مساء اليوم وانه سيتوجه لاداء القسم امام سيادة الرئيس غدا في مقر الرئاسة برام الله.

وكان محمد المصري امين سر فتح ببيت لحم
قد قال في وقت سابق ان قرار رئاسي صدر الليلة بتعيين محمد طه ابو عليا محافظا لمحافظة بيت لحم وغدا سيؤدي اليمين امام الرئيس.

يشار الى ان ابو عليا عمل مسيرا وقائما لاعمال محافظة بيت لحم منذ عدة اشهر عقب قرار الرئيس احالة عدد من المحافظين على التقاعد بينهم محافظ محافظة بيت لحم السابق كامل حميد.

وكان ابو عليا نائبا للمحافظ منذ اكثر عشر سنوات كما عمل مديرا عاما لاوقاف محافظة بيت لحم كما انه اسير محرر من سجون الاحتلال حيي امضى عدة سنوات في السجون الاسرائيلية .

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