قصف إسرائيلي على محيط بلدة كفر شوبا اللبنانية

قصف إسرائيلي على محيط بلدة كفر شوبا اللبنانية
التاريخ
3/8/2024 10:12:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا يوميا مع الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل.
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