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قصف إسرائيلي على محيط بلدة كفر شوبا اللبنانية

3/8/2024 10:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا يوميا مع الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل.













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