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شهيدان وجرحى بقصف منزل في حي التفاح بغزة

3/8/2024 10:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين ووقوع إصابات في قصف على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.













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