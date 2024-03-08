إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين جنوب نابلس.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد، بالتوازي مع حربه على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملات الاعتقال والاقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، مما خلّف عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين، وفق مصادر فلسطينية.
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