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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

3/8/2024 10:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين جنوب نابلس.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد، بالتوازي مع حربه على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملات الاعتقال والاقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، مما خلّف عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين، وفق مصادر فلسطينية.













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