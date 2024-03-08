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كاميرون: بناء ميناء مؤقت بغزة سيستغرق وقتا

3/8/2024 10:12:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون إن بناء ميناء مؤقت بغزة سيستغرق وقتا، وجدد الدعوة لإسرائيل لفتح ميناء أسدود لإيصال المساعدات.
وقبل يومين قال كاميرون إنه أوضح لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، خلال محادثات أجراها معه الأربعاء في لندن، الخطوات التي ينبغي لإسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لقطاع غزة.













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