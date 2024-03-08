كاميرون: بناء ميناء مؤقت بغزة سيستغرق وقتا

كاميرون: بناء ميناء مؤقت بغزة سيستغرق وقتا
التاريخ
3/8/2024 10:12:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون إن بناء ميناء مؤقت بغزة سيستغرق وقتا، وجدد الدعوة لإسرائيل لفتح ميناء أسدود لإيصال المساعدات.
وقبل يومين قال كاميرون إنه أوضح لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، خلال محادثات أجراها معه الأربعاء في لندن، الخطوات التي ينبغي لإسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لقطاع غزة.
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