تعطل اشارة ضوئية في عمّان

تعطل اشارة ضوئية في عمّان
التاريخ
3/8/2024 10:12:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إدارة السير ، إن عطلاً كهربائيا أصاب إشارة دوار المدينة الرياضية
وأشارت إدارة السير، أن رقباء السير في الميدان، ويعملون على تسيير الحركة لحين إصلاح الاعطال.
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