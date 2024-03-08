«التعليم والمعرفة» تكرم 11 فئة للمدارس والأفراد من أصحاب الإنجازات



كرّمت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي الفائزين من المدارس والأفراد خلال حفلٍ خاص احتفت فيه الدائرة بالمبادرات والإنجازات المتميزة، وكان برنامج الجوائز قد شهد إقبالاً كبيراً باستقباله أكثر من 300 طلب مشاركة من المدارس الحكومية والخاصة والشـراكات التعليمية في الإمارة ضمن 11 فئة، بجوائز تقدر بـ 3.6 ملايين درهم إماراتي.

جوائز الأفراد

تمنح فئة جائزة الأفراد كل فائز 50,000 درهم وفاز بها سلامة خلفان عُبيد المزروعي من مدرسة قطر الندى الثانوية بجائزة أفضل مدير للعام، في حين فاز بجوائز المعلم المتميز كلٌ من مريم محمد جمعة الجابري من مدرسة مبارك بن محمد، عن فئة المرحلتين المبكرة والابتدائية؛ وصادق أمين خان من المدرسة الإسلامية الإنجليزية، عن فئة المرحلة الثانوية، وحنان فتحي سالم من أكاديمية الياسمينة البريطانية، عن فئة تعزيز الثقافة واللغة العربية، كما نالت أمل محمود الشريطي من مدرسة ليوا الدولية - فلج هزاع جائزة البطل المجهول.

جوائز المدارس

تضم جوائز المدارس سبع فئات فرعية، وتم تخصيص الجوائز النقدية لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز المبادرات في المدرسة.

وجاء توزيع الفائزين كالتالي: جائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج 300,000 درهم إماراتي: وفازت بها مدرسة مايور الخاصة، وجائزة أفضل ممارسات التطوير والتحسين 200,000 درهم إماراتي وفازت بها مدرسة الريادة المشرقة، وأفضل برنامج تطوير مهني 150,000 درهم فازت به مدرسة ليوا الدولية للبنات.

كما فازت مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة، بجائزة افضل برنامج قرائي 150,000 درهم إماراتي: وحصلت مدرسة ليوا الدولية، على جائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية بقيمة 150,000 درهم، كما فازت مدرسة العين التمهيدية بجائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور 100,000 درهم، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة بقيمة 100,000 درهم، وحصلت عليها مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال.

الاختبارات المعيارية



تضم جائزة الاختبارات المعيارية الموحدة فئتي الإنجاز والتحسّن، وفازت بالجائزة 16 مدرسة حصدت كل منها جائزة نقدية بقيمة 125,000 درهم إماراتي.

وفاز ضمن فئة الإنجاز، مدارس " العالمية الخاصة، براعم العين الخاصة، عبدالله بن الزبير الخاصة، الإمارات البريطانية الخاصة، الساد الهندية، مايور الخاصة، أبوظبي الدولية الخاصة، ومدرسة محمد بن زايد.

وفي فئة التحسّن فاز بها مدارس الشارقة الأمريكية الدولية، الراحة الدولية، أكاديمية المستقبل الدولية، صقر الإمارات الدولية الخاصة، براعم العين الخاصة، العين التمهيدية الخاصة، الإمارات البريطانية الخاصة، والواحة الدولية.





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