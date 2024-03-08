«أبوظبي للإسكان» تطلق هويتها المرئية الجديدة

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن إطلاق هويتها المرئية الجديدة، وتسعى من خلالها مواكبة رؤيتها الرامية لتمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز من جودة حياة المواطنين في إمارة أبوظبي.

وتتضمن الهوية المرئية شعار الهيئة الجديد الذي يتكون من أشكال هندسية متقاطعة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث استوحى الشعار جانبه التراثي من بيوت العريش التي تغطي واجهاتها أشكال هندسية متداخلة، بالإضافة إلى الأشكال المستخدمة في حياكة سعف النخيل السائدة في التراث الإماراتي. كما استلهم الشعار الجديد الجانب المعاصر للتصميم من مخططات الهندسة المعمارية الحديثة.

من جهته قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "يعكس إطلاق الهوية المرئية الجديدة لهيئة أبوظبي للإسكان، الدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة في بناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة، ذات طابع معماري يجسد الهوية والتراث الوطني، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية لتعزيز جودة الحياة المجتمعية ورفاهية واستقرار الأسر في الإمارة، مؤكدين التزامنا المستمر بالعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن والارتقاء بجودة حياتهم".



وأضاف حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: "تؤكد هويتنا المرئية الجديدة التزامنا المستمر بتسخير جهودنا للارتقاء بقطاع الإسكان الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث نعمل وفق خطة استراتيجية لتحقيق مهمتنا المتمثلة بتوفير خيارات إسكانية مبتكرة وبناء مجتمعات متكاملة، وذلك بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين بصفتهم العنصرَ الأساسي الداعمَ لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي".



وأردف: "حققنا خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات البارزة على مستوى القطاع، حيث عملنا على تحديث سياسة المنافع السكنية لتقديم مزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود، والمساهمة في تقديم خيارات سكنية متعددة بفترات انتظار أقل، كما ركزنا على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير منظومة إسكانية شاملة ومتكاملة تقدم جميع الخدمات الإسكانية تحت سقف واحد في مركز إسكان أبوظبي. وإلى جانب ذلك، حرصنا على تطوير منصة رقمية تفاعلية تهدف لتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن خلال رحلة حصوله على الخدمات السكنية من خلال هاتفه المتحرك عبر تطبيق إسكان أبوظبي".



وأكد على ان هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها في عام 2012 لعبت دورا محوريا بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي، حيث أشرفت على تسليم أكثر من 40 ألف قطعة أرض سكنية، وأكثر من 16 ألف مسكن جاهز، وتمت الموافقة على أكثر من 48 ألف قرض سكني، ووصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى أكثر من 4 آلاف مستفيد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 147 مليار درهم.





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