بلدية العين توقف فعالياتها لعدم استقرار الأحوال الجوية



نوهت بلدية مدينة العين الجمهور وذلك عبر حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي بإغلاق الحدائق والملاعب ومراكز بيع المواد الغذائية خلال التقلبات الجوية.



وأوضحت بتمكن الجمهور طلب المواد الغذائية باستخدام منصة "تم". إلى جانب توقف الفعاليات في مهرجان العين للزهور المنظم في حديقة الجاهلي، وسوق سابع، و "آر في بارك".

كما نوهت بلدية مدينة العين بإجراءات السلامة في مواقع البناء والإنشاء أثناء التقلبات الجوية وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع، وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.

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