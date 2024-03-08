مذكرة تفاهم بين شرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الجوية

وقّع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تعزيزا للتعاون المشترك القائم بين الطرفين، وذلك خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة.

وقع المذكرة من جانب اتحاد الرياضات الجوية محمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.

تقضى المذكرة بأن تقوم القيادة العامة لشرطة دبي برعاية البطولات المشتركة، وتوفير المرافق لتنظيم البطولات، ورصد جوائز للمشاركين والفائزين، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لتحقيق ألأهداف المنشودة للجانبين، وفي المقابل يقوم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بدعوة الفرق للمشاركة المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة في جميع فعاليات القافلة الرياضية.

ووجه محمد يوسف الشكر إلى شرطة دبي وإلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام على اهتمامه ودعمه للأحداث الرياضية، وإلى الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.

وأكد أن هناك شراكة مجتمعية مع شرطة دبي منذ تأسيس الاتحاد نتج عنها التطور الكبير في الرياضات الجوية الإماراتية.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، إن توقيع المذكرة يأتي تجسيدا لحرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الجوية على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي بما يحقق الأهداف المُشتركة.

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