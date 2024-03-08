مذكرة تفاهم بين شرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الجوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تعزيزا للتعاون المشترك القائم بين الطرفين، وذلك خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة.
وقع المذكرة من جانب اتحاد الرياضات الجوية محمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.
تقضى المذكرة بأن تقوم القيادة العامة لشرطة دبي برعاية البطولات المشتركة، وتوفير المرافق لتنظيم البطولات، ورصد جوائز للمشاركين والفائزين، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لتحقيق ألأهداف المنشودة للجانبين، وفي المقابل يقوم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بدعوة الفرق للمشاركة المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة في جميع فعاليات القافلة الرياضية.
ووجه محمد يوسف الشكر إلى شرطة دبي وإلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام على اهتمامه ودعمه للأحداث الرياضية، وإلى الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.
وأكد أن هناك شراكة مجتمعية مع شرطة دبي منذ تأسيس الاتحاد نتج عنها التطور الكبير في الرياضات الجوية الإماراتية.
وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، إن توقيع المذكرة يأتي تجسيدا لحرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضات الجوية على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي بما يحقق الأهداف المُشتركة.
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