بلدية دبي تعلن إغلاق شواطئ دبي مؤقتاً بدءاً من ليل الجمعة وإغلاق الحدائق والأسواق التابعة لها غداً

بلدية دبي تعلن إغلاق شواطئ دبي مؤقتاً بدءاً من ليل الجمعة وإغلاق الحدائق والأسواق التابعة لها غداً
التاريخ
3/8/2024 10:00:16 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت بلدية دبي اليوم الجمعة
إغلاق شواطئ الإمارة مؤقتاً بدءاً من ليل الجمعة.
كما سيتم إغلاق الحدائق العامة والأسواق التابعة للبلدية بدءاً من يوم غد، وذلك نتيجة للتقلبات الجوية السائدة في الإمارة، وحفاظاً على السلامة.
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