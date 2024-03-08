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بلدية دبي تعلن إغلاق شواطئ دبي مؤقتاً بدءاً من ليل الجمعة وإغلاق الحدائق والأسواق التابعة لها غداً

3/8/2024 10:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بلدية دبي اليوم الجمعة
إغلاق شواطئ الإمارة مؤقتاً بدءاً من ليل الجمعة.


كما سيتم إغلاق الحدائق العامة والأسواق التابعة للبلدية بدءاً من يوم غد، وذلك نتيجة للتقلبات الجوية السائدة في الإمارة، وحفاظاً على السلامة.

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