المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينشر إرشادات للجمهور خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

دعا المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمهور إلى ضرورة الالتزام بعدد من التدابير تزامناً مع المنخفض الجوي المتوقع على دولة الإمارات.

وقال المكتب في تدوينة على حسابه في منصة إكس إنه نظراً لتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء اليوم الجمعة 8 مارس إلى ظهر يوم الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة، ندعو الجمهور إلى:

- ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول وتجنب ارتياد البحر.

- ⁠تجنب التجمع بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة.

- ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية.

- ضرورة تأمين الممتلكات وايقاف المركبات في أماكن آمنة ومرتفعة بعيدة عن تجمعات المياه خاصة مع توقع سقوط حبات البرَد.

كما ندعو جميع أفراد المجتمع بمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.



