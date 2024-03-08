ديوكوفيتش لا يستبعد المنافسة على ذهبية أولمبياد 2028

سيكون عمر المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش 41 عاماً عند انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجليس في 2028 لكن النجم الصربي المخضرم يقول رغم ذلك إنه لا يستبعد المنافسة على ذهبية التنس في هذه الدورة.

وحصد ديوكوفيتش (36 عاما) 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي غير مسبوق لكنه حصل على برونزية واحدة فقط في أربع مشاركات أولمبية رغم أنه سيحصل على فرصة لتحسين حصيلته الأولمبية في دورة باريس في وقت لاحق من العام الحالي.

وردا على سؤال عن أولمبياد لوس أنجليس الصيفي 2028 قال ديوكوفيتش مبتسما خلال مؤتمر صحفي على هامش بطولة إنديان ويلز للتنس بولاية كاليفورنيا الليلة الماضية "كل شيء وارد...

"لا يزال من المبكر جدا التفكير في دورة ألعاب لوس أنجليس الأولمبية لكن التفكير فيها يحفزني بالطبع. أود المنافسة فيها لكن... لا يمكنني التعهد بذلك الآن."

وأشار ديوكوفيتش إلى أنه سيتعامل مع كل عام على حدة بناء على حالته البدنية والنفسية.

وأضاف النجم الصربي "الأمور تزداد صعوبة لكني مازلت أحب هذه الرياضة ومازلت أنافس على أعلى مستوى.

"مازلت المصنف الأول عالميا لذا أشعر الآن أنني أود الاستمرار والاستمرار في محاولة صنع المزيد من التاريخ."

ويطمح ديوكوفيتش للفوز بلقب إنديان ويلز للأساتذة للمرة السادسة وهو رقم قياسي أيضا بعد فشله في دخول الأرضي الأمريكية بسبب قيود السفر نتيجة كوفيد-19 خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وفاز ديوكوفيتش بلقب البطولة وهي من فئة ألف نقطة ثلاث مرات متتالية ما بين 2014 و2016 وخسر في الدور الثالث أمام الألماني المعتزل فيليب كولشرايبر في أخر مشاركة له في 2019.

وفي النسخة الحالية سيلتقي المصنف الأول في البطولة مع الأسترالي ألكسندر فوكيتش في الدور الثاني في وقت لاحق اليوم الجمعة لكنه رغم وفرة المواهب في البطولة لن يضطر لمواجهة أي من اللاعبين الآخرين بين "الثلاثة الكبار" الذين هيمنوا على تنس الرجال طوال عقدين.

ومع اعتزال السويسري روجر فيدرر وإعلان الإسباني رافائيل نادال أنه سيعتزل في نهاية العام الحالي قال فيدرر إن الأمور اختلفت في البطولات.

وقال اللاعب الصربي عن ذلك "من الجميل في رياضتنا وجود منافسات مدهشة ميزت عقدين رائعين من الزمن.

"مع اعتزال روجر وعدم مشاركة نادال كثيرا فإن الشعور غريب الآن.

"أحاول العثور على منافس جديد ولعبت مباريات كبيرة مع (كارلوس) ألكاراز و(يانيك) سينر مؤخرا لكنهما ما يزالا أكبر منافسين واجهتهما طوال مسيرتي."

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