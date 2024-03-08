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«الطوارئ والأزمات» توضّح إرشادات السلامة حسب أوضاع الحالة الجوية المتوقعة

3/8/2024 9:23:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إرشادات السلامة حسب أوضاع الحالة الجوية المتوقعة كالتالي:

في حال سقوط البرد
تغطية السيارات والممتلكات الخارجية وتوخي الحذر أثناء القيادة.
تجنب الخروج خارج المنزل أو التعرض المباشر للبرد لتجنب الإصابات.

في حال اشتداد الرياح
تجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية.
الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار المعرضة للسقوط والأجسام المتطايرة.

التأكد من أن جميع النوافذ والأبواب الخارجية وغيرها من المنافذ قد تم إغلاقها بشكل جيد.

في حال هطول أمطار غزيرة
تجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية.
الابتعاد عن المناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعات مائية.

تأجيل أية أعمال أو نشاطات خارجية وعدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة القصوى.
عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل.

في حال جريان الأودية والسيول
الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم المخاطرة بعبور الطرق المغمورة.
عدم المغامرة والخروج إلى المناطق المتضررة لاسيما تلك التي تغمرها المياه مثل الأودية والسدود.

الابتعاد عن مجاري الأنهار والأماكن الخطرة والمعرضة للسيول.

يتطلب منا جميعاً أن نعمل يداً بيد لضمان سلامتنا وسلامة مجتمعنا في مواجهة الأحوال الجوية المتقلبة من خلال:

متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الرسمية في الدولة.

استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول أو نقل أية معلومات مجهولة المصدر.


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