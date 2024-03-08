وفاة طفل آسيوي سقط من الطابق الـ 20 بالشارقة

توفي طفل آسيوي (4 سنوات)، في منطقة القاسمية بالشارقة، إثر سقوطه من الطابق الـ20 في إحدى البنايات، وذلك بعد تسلقه نافذة غرفته، دون أن ينتبه له أحد من أسرته.

وأوضح اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت بلاغاً في الرابعة عصر الثلاثاء الماضي، يفيد بسقوط طفل من نافذة شقة بالدور الـ20 في إحدى البنايات، تقطنها أسرة آسيوية، ووفاته في الحال.

معاينة

وأضاف أنه على الفور تحركت الشرطة لموقع الحادث، لتجد أجزاء من جسم الطفل متناثرة على الأرض، مشيراً إلى أنه تمت معاينة الحادث، ورفع آثاره، ونقل جثمان الطفل المتوفى.

وقال اللواء الشامسي، عند سؤال والدته، أفادت بأن ابنها وقع من النافذة بالشقة التي يقيمون فيها، وكانت داخل المطبخ أثناء الواقعة، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر إهمال جسيم للأسرة نتيجة عدم الانتباه إلى طفلها، وكذلك وضع سرير الطفل في مكان خاطئ بالغرفة، لافتاً إلى

أهمية انتباه الأسر للأطفال، وعدم تركهم بمفردهم مهما كانت الظروف، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن سلامة الأبناء، خصوصاً في البنايات والأماكن المرتفعة، واتباع تعليمات السلامة والأمان ومتابعة الأطفال بصورة دقيقة لحمايتهم من حوادث السقوط. تجنباً للمخاطر.





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