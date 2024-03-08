ميتا هومز تحتفل باليوم العالمي للمرأة بفعالية معاً أقوى

انضمت شركة "ميتا هومز"، المنصة العالمية للتداول العقاري ومقرها في دبي، الى قائمة المحتفلين بيوم المرأة العالمي، حيث استضافت حدثًا مهما على شرف هذا اليوم الرائع تحت عنوان "معا أقوى"، مسلطة الضوء على أهمية التضامن والتعاون في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وأكدت "ميتا هومز"، على أهمية الحدث حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كلِّ عام، مسلِّطاً الضوء على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة. واختيرَ هذا العام موضوعُ «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدُّم» عنواناً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن

هذه المناسبة الخاصة تعد بمثابة منصة للاعتراف بالإنجازات الرائعة والمرونة والمساهمات التي قدمتها المرأة، سواء داخل ميتا هومز أو في جميع أنحاء العالم.

وتلتزم "ميتا هومز" بتعزيز مكان عمل شامل ومتنوع حيث تزدهر المرأة وتتفوق، واليوم، نقف بكل فخر كدليل على الخطوات التي تم تحقيقها في تمكين المرأة، وخاصة في قطاع العقارات، حيث أن اليوم العالمي للمرأة متجذر في النضالات التاريخية للمرأة، وقد تطور ليصبح حركة عالمية تحتفل بإنجازات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.



واستعرضت الفعالية التي أقامتها الشركة الإنجازات الاستثنائية للنساء في "ميتاهومز"، مما يعكس إيمانها بقوة التنوع والشمول، نظرًا لأن أكثر من 70% من موظفيها من النساء، وأكدت ميتا هومز أنها تقف كمنارة للتقدم والتغيير، خاصة في قطاع العقارات حيث كانت معايير اليوم دائمًا هي تأثير الرجال عليه.



ولخص جيري وويو

الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا هومز"،توجه الشركة بالقول: "نحن نؤمن بأن قوة شركتنا، وفي الواقع، مجتمعنا، تكمن في المواهب ووجهات النظر المتنوعة لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنس."

وأضاف جيري وويو

"أن التنوع والشمول ليس مجرد شعارات في ميتا هومز؛ إنهم جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لشركتنا. نحن نسعى جاهدين لإنشاء مكان عمل تشعر فيه كل امرأة بالتقدير والاستماع والتمكين لتحقيق إمكاناتها الكاملة، من خلال تعزيز بيئة تحتضن وجهات نظر وخلفيات وخبرات مختلفة، تهدف ميتا هومز إلى وضع معيار جديد للمساواة بين الجنسين داخل الصناعة."

واختتم بالقول:"بينما نتأمل في إنجازات المرأة على مستوى العالم، دعونا نتذكر أن التقدم الحقيقي يأتي من العمل الجماعي. وستظل شركة ميتا هومز ملتزمة بدعم المساواة بين الجنسين، ليس فقط في اليوم العالمي للمرأة، ولكن في كل يوم. ومن خلال التعاون المستمر والدعوة، يمكننا بناء عالم يتم فيه تمكين المرأة من النجاح في جميع جوانب الحياة".

يذكر أن "ميتاهومز" هي منصة عقارية عالمية رائدة مقرها في دبي، تلتزم بالتميز والابتكار ورضا العملاء، وتوفر حلولاً عقارية شاملة، بما في ذلك الشراء والبيع والتأجير وبيوت العطلات. وتستفيد المنصة من أحدث التقنيات، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء، لإعادة تعريف معايير الصناعة وتقديم تجربة عقارية سلسلة.

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