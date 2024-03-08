الوطني للأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي غدا فيما يكون الطقس غائما تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وانخفاض في درجات الحرارة.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س

الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

بحر عمان: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 21:36.

الجزر الأول عند الساعة 15:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 19 90 45

دبي 23 19 90 45

الشارقة 24 20 90 45

عجمان 23 20 90 40

أم القيوين 23 20 90 50

رأس الخيمة 24 20 85 40

الفجيرة 23 20 90 65

العـين 26 19 90 30

ليوا 27 17 90 45

الرويس 25 20 90 50

السلع 26 18 90 45

دلـمـا 23 18 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 85 70

أبو موسى 23 18 90 80





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