إرشادات الزينة والإضاءة في حملة رمضان في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فيما يلي الإرشادات التي يجب مراعاتها في الزينة والإضاءة خلال حملة "رمضان في دبي":
تزيين الواجهات الداخلية والخارجية بالإضاءة المناسبة وبشكل متناسق.
استخدام الإضاءة باللون الأبيض والأصفر، واستخدام الإضاءة البسيطة.
مراعاة هوية الشهر الكريم، واستخدام رموز مثل الهلال والنجمة، أو عبارات رمضانية في الزينة.
استخدام شعار حملة "رمضان" في دبي" في الزينة والإضاءة – اختياري.
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