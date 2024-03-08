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إرشادات الزينة والإضاءة في حملة رمضان في دبي

3/8/2024 9:23:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فيما يلي الإرشادات التي يجب مراعاتها في الزينة والإضاءة خلال حملة "رمضان في دبي":

تزيين الواجهات الداخلية والخارجية بالإضاءة المناسبة وبشكل متناسق.

استخدام الإضاءة باللون الأبيض والأصفر، واستخدام الإضاءة البسيطة.

مراعاة هوية الشهر الكريم، واستخدام رموز مثل الهلال والنجمة، أو عبارات رمضانية في الزينة.

استخدام شعار حملة "رمضان" في دبي" في الزينة والإضاءة – اختياري.

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