مسافر يلقي عملات معدنية في محرك توربيني لطائرة في مطار صيني

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألقى مسافر عملات معدنية في محرك توربيني لطائرة، في جزيرة "هاينان" السياحية جنوب الصين، ما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة، عدة ساعات.
وأكدت شركة "خطوط جنوب الصين" للطيران، المشغلة للطائرة، للإذاعة الرسمية الصينية أن شرطة المطار قامت باحتجاز الراكب.
وكان من المقرر أن تغادر الطائرة من مدينة "سانيا" إلى بكين، صباح أمس الأول الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية صينية أن التصرف، الذي قام به الراكب، تسبب في تأخير لمدة أربع ساعات تقريبا، نظرا لأنه كان يتعين فحص المحرك التوربيني للطائرة.
جدير بالذكر أن هناك اتجاها في السنوات الأخيرة، يتمثل في إلقاء المسافرين جوا في الصين، عملات معدنية، في المحركات التوربينية للطائرة. وبتلك الطقوس الخرافية، ربما يعتقد الركاب أن هذا سيؤدي إلى رحلة آمنة.
غير أنه يتعين، بعد ذلك على الأطقم الجوية والأرضية تنفيذ عمليات فحص مكثفة للمحركات، مما يؤدي إلى تأخيرات لفترات طويلة.
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