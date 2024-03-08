مسافر يلقي عملات معدنية في محرك توربيني لطائرة في مطار صيني

ألقى مسافر عملات معدنية في محرك توربيني لطائرة، في جزيرة "هاينان" السياحية جنوب الصين، ما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة، عدة ساعات.

وأكدت شركة "خطوط جنوب الصين" للطيران، المشغلة للطائرة، للإذاعة الرسمية الصينية أن شرطة المطار قامت باحتجاز الراكب.

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة من مدينة "سانيا" إلى بكين، صباح أمس الأول الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية صينية أن التصرف، الذي قام به الراكب، تسبب في تأخير لمدة أربع ساعات تقريبا، نظرا لأنه كان يتعين فحص المحرك التوربيني للطائرة.

جدير بالذكر أن هناك اتجاها في السنوات الأخيرة، يتمثل في إلقاء المسافرين جوا في الصين، عملات معدنية، في المحركات التوربينية للطائرة. وبتلك الطقوس الخرافية، ربما يعتقد الركاب أن هذا سيؤدي إلى رحلة آمنة.

غير أنه يتعين، بعد ذلك على الأطقم الجوية والأرضية تنفيذ عمليات فحص مكثفة للمحركات، مما يؤدي إلى تأخيرات لفترات طويلة.



