هاو يؤكد غياب تريبير عن نيوكاسل للإصابة

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في‭ ‬الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن كيران تريبير الظهير الأيمن للفريق سيغيب عن المباراتين القادمتين بسبب إصابة طفيفة مع احتمال عدم مشاركته في مباراتي منتخب إنجلترا الوديتين في وقت لاحق هذا الشهر.

وتعرض تريبير (33 عاما) للإصابة خلال فوز نيوكاسل 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز السبت الماضي.

ويحل نيوكاسل ضيفا على تشيلسي صاحب المركز 11 في الدوري الإنجليزي يوم الاثنين القادم، ثم يتوجه لملاقاة مانشستر سيتي في دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مارس.

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره البرازيلي في 23 مارس على ملعب ويمبلي اللندني ثم يواجه بلجيكا بعد ثلاثة أيام على نفس الملعب.

وقال هاو للصحفيين "إصابة كيران ليست سيئة، إنها طفيفة. الفحوصات أظهرت ما يكفي لاحتمال غيابه عن المباراتين المقبلتين، ونأمل أن يعود مع أول مباراة بعد التوقف الدولي، رغم أن ذلك ليس مضمونا.

"هناك فرصة لسفره معنا في المباراتين، إنه مستعد للبقاء مع المجموعة رغم الإصابة. هذا يظهر صفاته القيادية.

"على حد علمي فإنه لن ينضم إلى (منتخب) إنجلترا".

ورشح هاو تينو ليفرامنتو (21 عاما) لسد فراغ غياب تريبير.

وانتقل ليفرمنتو إلى ملعب سانت جيمس بارك قادما من ساوثامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية في أغسطس من العام الماضي.

وقال "لقد كانت بداية مسيرته في نيوكاسل مذهلة، أدار مسيرته بشكل جيد ولعب بأفضل صورة ممكنة بعد ذلك.

"من البديهي الحديث عن مدى جودته والتي أظهرها بهدفه في شباك ولفرهامبتون، لقد أظهر قدراته على الركض ثم قدراته الفنية. أنا مسرور بالطريقة التي بدأ بها هنا".

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بعد 27 مباراة ويتطلع إلى إعادة اكتشاف أفضل مستوياته بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.

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