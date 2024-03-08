الأردن ينفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة



نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم الجمعة، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول تستهدف عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وفق بيان للجيش.

وقال البيان "اشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع (سي 130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر وطائرة تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لفرنسا وطائرة تابعة لهولندا وطائرة تابعة لبلجيكا"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف البيان "الإنزالات جاءت تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة".

و أكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان، باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالا جويا أردنيا، و28 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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