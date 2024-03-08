تكريم سلامة بنت محمد بن راشد تقديراً لدعمها المستمر لمنظومة إدارة التفتيش الأمني K9

بحضور سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية 2024، انطلاق المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي والضباط من مُختلف الأجهزة الشرطية، والخبراء والمعنيين بهذا المجال.

وتسلمت سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، "درع وشهادة السعادة" تعبيراً من القيادة العامة لشرطة دبي لدعم سموها المتواصل لمنظومة العمل في إدارة التفتيش الأمني K9، ما كان له كبير الأثر في رفع مستويات الكفاءة الوظيفية للإدارة، عبر تزويدها بأهم أنواع الكلاب البوليسية والسلالات النادرة المُستخدمة في كافة التخصصات الشرطية وعمليات التفتيش الأمني، إلى جانب تعزيز عمل شرطة دبي بأكثر من 1900 ساعة عمل تدريبية مُشتركة على أعلى مستويات تدريب الكوادر والكلاب البوليسية بالتعاون مع شركة "صحارى كينل".

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر قال المقدم صلاح خليفة المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي: "يسعدنا أن نلتقي بُكم مجدداً في المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9 ضمن فعاليات النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية 2024، وذلك بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته القمة خلال نسختيها الماضيتين، وكانت مصدر إلهام لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات الأمنية والشرطية في مجال عمل التفتيش الأمني، واستخدامات الكلاب البوليسية في هذا الشأن".

وأضاف: "نلتقي بكم هذا العام، لنُلقي الضوء على تحديات استخدام الكلاب البوليسية في جهود البحث والإنقاذ في الكوارث الطبيعية والإنسانية، حيث شهد العالم مؤخراً كوارث طبيعية عديدة، استدعت منا جميعاً أن نكون على استعداد دائم مع ضرورة العمل على تطوير مهاراتنا وتبادل الخبرات من أجل تحقيق الجاهزية للتعامل مع الظروف الطارئة، فيما يتطلب عملنا اليوم أعلى مستويات الجودة في عمليات الإنقاذ التي تعتمد على استخدام الكادر البشري المؤهل، والكلاب البوليسية المُدربة على أعلى المستويات".

وتابع" سيناقش المؤتمر كل ما يتعلق بالجوانب الصحية للكلاب البوليسية وجاهزيتها من خلال ما يزيد عن 10 أوراق عمل تخصصية أعدها خبراء من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم، إلى جانب ُمناقشة الأساليب المُبتكرة في استخدام الكلاب البوليسية في لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في المجال الأمني".

وأكد المزروعي حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على أن تكون سباقة دائماً في استخدام الكلاب البوليسية في المهام الشرطية المتنوعة بما يعزز الأمن والأمان، ويساهم في منع ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وذلك من خلال العمل على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المُختصة والخبيرة، وتوفير أحدث التقنيات الذكية، والاهتمام بالصحة العامة للكلاب البوليسية، والحرص على تدريبها المُستمر لتنفيذ المهام التي تخدم المجتمع.

بحث التقنيات وأفضل الممارسات

وناقش المؤتمر أحدث الممارسات في مجال البحث والإنقاذ، وتحدث فيه كل من ألويس بالوغ، رئيس منظمة البحث والإنقاذ الدولية، والدكتور ألكسندر هونيل، نائب رئيس قسم النشر بالرابطة الدولية لكلاب الإنقاذ. في حين تحدثت فاسيليكي ستاتوبولو، اخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتنظير التشخيصي والتداخلي بعيادة فيتميدكا البيطرية، بشأن الاضطرابات الهضمية الشائعة في كلاب الجيرمان شيبرد، وأحدث المستجدات حولها.

كما ناقش المؤتمر، موضوعات تتعلق بعدد من الموضوعات من بينها، تقنيات الكلاب، وإطلاق الابتكار في كلاب الكشف الشرطية لتحديات القرن الواحد والعشرين، والعوامل المؤثرة المسببة في الاستقرار وتخفيف الضغط والإدارة الجراحية، وأحدث الممارسات وتدريب الكلاب على كشف المتفجرات، والمتطلبات الغذائية للكلاب العاملة، والنهوض برعاية شركاء العمل الشرطي من الكلاب البوليسية.





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