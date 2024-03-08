استشهاد الشاب محمد الشلبي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية غرب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN / استشهد الأسير المحرر الشاب محمد عادل الشلبي (40 عاما)، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، تسللت إلى البلدة، وحاصرت منزل الشهيد الشلبي، تبع ذلك اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال العسكرية، التي فرضت حصارا على وسط البلدة وتحديدا حي الجرادات، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، كما احتجزت ثلاثة مواطنين هم: قاسم مفلح جرادات ووالده، وجمال الشلبي وتم استجوابهم قبل أن تخلي سبيلهم.

وأكدت مصادر

فلسطينية استشهاد الشاب الشلبي، عقب إطلاق جيش الاحتلال النار عليه، قبل أن تقوم باعتقاله مصابا، وما تزال تحتجز جثمانه .

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال ووحداتها المستعربة قامت بإعدام الشهيد بعد أن احتمى داخل خزانة في منزله، حيث أمطروه بوابل من الرصاص بعد تحطيم محتويات المنزل.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل العمل الوطني، الشهيد في مساجد البلدة، علما أنه أسير سابق اعتقله الاحتلال عدة سنوات وهو متزوج وله 3 أبناء، كما أن شقيقه وائل معتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتم تحويله للإعتقال الإداري مدة 6 أشهر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ووحداتها المستعربة، داهمت منزل الشهيد الشلبي في السابق عدة مرات، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.