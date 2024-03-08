الرئاسة الفلسطينية رحبت بحديثه : بايدن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد ان الحل الحقيقي هو الدولتين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN/دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لمدة ستة أسابيع.

جاء ذلك خلال خطاب بايدن السنوي عن حالة الاتحاد، صباح اليوم الجمعة، والذي تحدث فيه عن عدة قضايا أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، وقضايا داخلية تتعلق بالمهاجرين والاقتصاد الأميركي.

وقال إنه لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم المساعدات ورقة مساومة، مؤكدا أن واشنطن تقود جهودا دولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف بايدن أنه أوعز للجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة، لاستقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مشددا على أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض.

وحث الرئيس الأميركي، إسرائيل على القيام بدورها عبر السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران، مشددا على أن حماية أرواح الأبرياء وإنقاذها يجب أن تكون أولوية.

وجدد التأكيد إلى أن الحل الحقيقي الوحيد هو حل الدولتين، حيث لا يوجد طريق آخر يضمن للفلسطينيين أن يعيشوا بسلام وكرامة، ولا يوجد طريق آخر يضمن السلام بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب، بما في ذلك السعودية".

وقال بايدن إن "على إسرائيل تحمل مسؤولية أساسية لحماية المدنيين الأبرياء في غزة"، لافتا إلى "أن هذه الحرب تسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأبرياء أكثر من كل الحروب التي وقعت في غزة، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينهم الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "أكثر من مليوني فلسطيني آخرين يعيشيون تحت القصف أو نازحين، حيث دمرت المنازل والأحياء والمدن في حالة خراب، كما أن هناك عائلات بلا طعام وماء ودواء"، واصفا ما يحدث بـ"الأمر المفجع".

من جهتها عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن ارتياحها وتقديرها لما ورد على لسان الرئيس الأميريكي جو بايدن في خطابه حالة الاتحاد السنوي، والذي تحدث فيه عن عدة قضايا أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الجمعة، إن ما قاله بايدن ينسجم مع الحقيقة والمطالب الفلسطينية التي عبر عنها الرئيس محمود عباس مراراً وتكراراً، بأن تنفيذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والعربية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وصولاً للانسحاب الكامل لإسرائيل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، هو الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

وكان بايدن دعا في خطابه إلى وقف فوري لإطلاق نار لمدة 6 أسابيع، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم المساعدات كورقة مساومة، وأنه أمر الجيش الأميركي بالقيام بمهمة طارئة لإيصال الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقته.