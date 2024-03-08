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خيار السلطة

3/8/2024 9:10:38 AM
(MENAFN- Amman Net) يبدو أن حكومتنا جادة بالتصدي للشائعات المغرضة التي تحاول تشويه صورتها وما تقدمه من خدمات "جليلة" للمواطن.


فها هو وزير الصناعة والتجارة معالي يوسف الشمالي يخرج في مؤتمر صحفي رفقة وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين، ليدحضا بنفسيهما كل الشائعات والأحاديث والأقاويل التي تناولت "الخيار" ودوره في "السلطة"
وعلى الرغم من تأكيد الفنان الكبير عادل إمام على ضرورة "حشو الخيار" عندما اقترح على عمر الحريري في مسرحية شاهد ما شفش حاجة "احشوه بدل ما انتوا قاعدين"، إلا أن حكومتنا وعبر وزيريها نفت كل ما يقال عن إمكانية"حشو" "الخيار" الأردني، مؤكدة حصر "الخيار" في صحن "السلطة".


كما نفى الوزير الشمالي أي حديث عن "طبخ الخيار الأردني" مؤكدًا أن لا "طبخة" في "الخيار الأردني" ،وفي ذات سياق النفي، أشار معاليه إلى أن "الخيار الأردني" ليس سلعة أساسية، ف"الخيار" ليس أساسيًا كون اعتماد السلعة الأساسية هو من صلاحية مجلس الوزراء ولا يحق للمواطن أن يفرض على الحكومة تحديد إن كانت هذه السلعة او تلك اساسية.


وختم الوزيران مؤتمرهما الصحفي بتأكيد وزير الاتصال الحكومي - ومن باب الدعابة- على أن "السلطة" رفاهية. في إشارة إلى أن "خيار السلطة" ليس ضروريًا.
يذكر بأن سعر الخيار ارتفع بأرقام غير مسبوقة متخطيًا حاجز الدينار الاردني للكيلو، وذلك على خلفية تصديره بكميات كبيرة الى الكيان، في الوقت الذي نفت فيه الحكومة أي "سلطة" لها على منع تصدير "الخيار".

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