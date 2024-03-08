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حماس: نرفض نتائج تحقيق إسرائيل حول مجزرة دوار النابلسي

3/8/2024 9:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها ترفض نتائج التحقيق الصوري والتضليلي لجيش الاحتلال المجرم حول مجزرة دوار النابلسي الأسبوع الماضي.
وقالت إن المجزرة المروعة ستبقى شاهدة على إجرام ونازية هذا الكيان الفاقد للقيم الإنسانية والأخلاقية.
وهذه المجزرة التي تعرف بـ"مجزرة الطحين" راح ضحيتها 109 شهداء ومئات المصابين جراء قصف قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع مواطنين فلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على الطحين والمساعدات الإنسانية، في قطاع غزة.
وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة قال إن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع المحاصر، حيث كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات، لكنه قتلهم بدم بارد.













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