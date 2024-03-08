ولي العهد للأردنيات: نصف مجتمعنا وشريكة رفعتنا وعزنا

ولي العهد للأردنيات: نصف مجتمعنا وشريكة رفعتنا وعزنا
التاريخ
3/8/2024 8:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الجمعة، صورة عبر خاصية "ستوري" في انستغرام، بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وعلق ولي العهد على الصورة: "هي نصف مجتمعنا شريكة رفعتنا وعزنا".
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