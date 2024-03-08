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القـــوات المسلحـــة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

3/8/2024 8:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، الجمعة، بتوجيهات ملكية سامية، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، بحسب بيان للجيش.
وأوضح البيان، أن الإنزالات جاءت "تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة".
ووفق البيان، "اشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع (C130)تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة هولندا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا".
وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.













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