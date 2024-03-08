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سقوط 3 صواريخ بالجليل الغربي

3/8/2024 8:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي شمال إسرائيل، كانت أُطلقت من جنوب لبنان.


من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المنطقة الواقعة بين حولا وميس الجبل، وبلدة تلة الرويسة.

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