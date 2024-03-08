سقوط 3 صواريخ بالجليل الغربي
التاريخ
3/8/2024 8:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي شمال إسرائيل، كانت أُطلقت من جنوب لبنان.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المنطقة الواقعة بين حولا وميس الجبل، وبلدة تلة الرويسة.
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