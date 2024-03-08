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عدة دول تؤيد ممرا بحريا لإيصال المساعدات لغزة

3/8/2024 8:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن بيان للولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات وبريطانيا تأييد تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات لغزة.
وأكد البيان على ضرورة أن يكون الممر البحري جزءا من جهد متواصل لزيادة المساعدات، مشيرا إلى مواصلة العمل مع إسرائيل لتوسيع تسليم المساعدات برا.













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