عدة دول تؤيد ممرا بحريا لإيصال المساعدات لغزة

عدة دول تؤيد ممرا بحريا لإيصال المساعدات لغزة
التاريخ
3/8/2024 8:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن بيان للولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات وبريطانيا تأييد تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات لغزة.
وأكد البيان على ضرورة أن يكون الممر البحري جزءا من جهد متواصل لزيادة المساعدات، مشيرا إلى مواصلة العمل مع إسرائيل لتوسيع تسليم المساعدات برا.
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