نجم فيراري كارلوس ساينز يغيب عن جائزة السعودية الكبرى



قال فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة إن سائقه الإسباني كارلوس ساينز لن يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى بسبب إصابته بالتهاب الزائدة الدودية ما سيتطلب خضوعه لجراحة.

وجاء في بيان صادر عن فيراري:“تم تشخيص إصابة كارلوس ساينز بالتهاب الزائدة الدودية وسيتطلب عملية جراحية. اعتبارًا من التجارب الحرة الثالثة وبقية نهاية هذا الأسبوع، سيتم استبداله بالسائق الاحتياطي أوليفر بيرمان”.

“لذلك لن يشارك أوليفر مرة أخرى في هذه الجولة من بطولة الفورمولا 2. عائلة فيراري تتمنى لكارلوس الشفاء العاجل.”

وسيغادر ساينز فريق فيراري في نهاية الموسم الحالي وسينضم بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي للفريق الأحمر بدلا منه.

واحتل ساينز المركز الثالث في الجولة الافتتاحية للموسم جائزة البحرين الكبرى خلف سائقي رد بول الهولندي ماكس فرستابن والمكسيكي سيرجيو بيريز.

وكان ساينز أيضا أخر سائق يتفوق على سائقي رد بول عندما فاز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى العام الماضي.

وتخرج البريطاني بيرمان (18 عاما) الذي يقود لفريق بريما ريسنج في فورمولا 2 من أكاديمية فيراري للسائقين واحتل المركز السادس في قائمة السائقين في فورمولا 2 الموسم الماضي.

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