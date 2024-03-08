الذهب يواصل التألق ويتجه لأفضل أسبوع في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة وسط توقعات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2168.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1057 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2175.50 دولارا.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولار في وقت سابق من الجلسة وارتفع بنسبة تزيد عن 4.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر.

وقال مايكل ويدمر، رئيس قسم أبحاث المعادن في بنك أوف أمريكا "أعتقد أن الطلب الكبير الذي (شهدته سوق الذهب)... كان بدافع المضاربة فحسب".

وينصب تركيز المتعاملين على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والتي ستوجه السوق في الأمد القريب.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار، فيما صعد البلاتين 0.1 إلى 920.25 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1048.76 دولارا. وحققت المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية.

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