بلدية مدينة العين ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

رفعت بلدية مدينة العين جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة ضمن خطة الطوارئ التي تقوم بها البلدية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتضمنت استعدادات البلدية تجهيز مكتب الطوارئ للرد على جميع البلاغات الواردة خلال فترة الحالة الجوية، إلى جانب توفير 57 مهندساً ومراقبا و1200 عامل و166 معدة وآلية، بالإضافة إلى مضخات وصهاريج لسحب تجمعات مياه الأمطار موزعة على مجموعة من المواقع الحرجة والشوارع والأنفاق الرئيسية في مدينة العين.

كما باشرت فرق الطوارئ في بلدية مدينة العين بالتأكد من فتح جميع منافذ تصريف المياه وتنفيذ السواتر الترابية لحماية الطرق المحاذية للمناطق السكنية من ارتفاع منسوب المياه والوصول إلى المناطق السكنية والشوارع الداخلية بالإضافة إلى تخفيض منسوب المياه في بحيرات منطقة جبل حفيت وعين الفايضة، ووضع شاشات إلكترونية بجانب نفق النباغ في شارع طحنون بن محمد من الجهتين لتنبيه السائقين بإغلاق النفق وتغيير المسار بالاتجاه للأعلى في حال ارتفاع منسوب المياه داخل النفق.

كما شملت الاستعدادات إغلاق جميع الحدائق والملاعب ومراكز المواد الغذائية في مناطق مدينة العين مع تعليق مهرجان العين للزهور وسوق سابع وجميع الفعاليات مؤقتاً اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى انتهاء الحالة الجوية وذلك لضمان سلامة المدينة وسكانها واستمرارية خدمات الأصول.

ووجهت البلدية شركات البناء والانشاء بإيقاف جميع الأعمال في المواقع وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة، كما وجهت المستفيدين من خدمة تصاريح الخيام الرمضانية والخيم المؤقتة بالتأكد من تثبيت الاعمدة وهياكل الخيام بصورة محكمة لتفادي الضرر بالسلامة المجتمعية.

وأهابت بلدية مدينة العين بالجمهور التواصل مع مكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 993 "خلال الحالية الجوية للبلاغ عن أي تجمعات للأمطار، كما نبهت الجمهور إلى عدم دخول الأودية والشعاب خلال الحالة الجوية ومواقع تجمعات المياه وذلك للمحافظة على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميدانية، مع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.





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