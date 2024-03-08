قمة ليفربول ومانشستر سيتي أبرز محطات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

سيكون الدوري الإنجليزي الممتاز على موعد مع قمة مرتقبة، بعد غد الأحد بين فريقي ليفربول متصدر الترتيب، ومانشستر سيتي، الثاني ضمن مباريات الجولة الـ28 من المسابقة.

وسيكون ملعب "الانفيلد" مسرحا للمواجهة المرتقبة، التي تعد أبرز مشاهد الجولة، بين ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ومانشستر سيتي ملاحقه في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، حيث يطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الدوري قبل 10 جولات متبقية من عمر الدوري.

وستقام المباراة بعدما اجتاز كل طرف مهمته الأوروبية بنجاح كبير، حيث تغلب ليفربول أمس الخميس على سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، فيما حصد المان سيتي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه مجددا على كوبنهاجن (3-1) في دور الـ 16.

وفي أخر مباراتيهما بالدوري، حقق ليفربول فوزا صعبا على نوتينجهام فورست بهدف دون رد أحرزه داروين نونيز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وفي المقابل تخطي مانشستر سيتي عقبة مانشستر يونايتد الصعبة بالفوز 3-1 بعدما كان متأخرا بهدف دون رد في الشوط الأول.

ويعاني ليفربول من غياب بعض لاعبيه البارزين في صفوفه بسبب الإصابات، مثل حارسه البرازيلي أليسون بيكر، والظهير ألكسندر أرنولد والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، في حين اطمأن على هدافه المصري محمد صلاح الذي شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة سبارتا براغ أمس، في الوقت الذي سيخوض فيه مانشستر سيتي اللقاء في ظل اكتمال صفوفه.

وتنطلق مباريات الجولة الـ28 غدا السبت، بإقامة 5 مباريات، وتستكمل يوم الأحد بإقامة 4 مباريات وتختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء تشيلسي مع نيوكاسل.

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