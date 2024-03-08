نادي الشارقة للشطرنج و«الشارقة الأمريكية الدولية» يدشنان مشروع «أبطال الغد»

بدعم ورعاية اتحاد الإمارات للشطرنج دشنت مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية مشروع «أبطال الغد» لاكتشاف المواهب في لعبة الشطرنج بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج بتنظيم النسخة الثانية للشطرنج الخاطف (فرق)، بحضور محمد عبدالله المشرف الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، والدكتور فواز نواف والدكتورة عائشة السيار مالكا مدرسة الشارقة الأمريكية، والأستاذ صالح جدايل مدير المدرسة، والدكتور ستيفن أبيا مدير مدرسة الإمارات الوطنية.

مشروع وطني



وقال عمران عبدالله النعيمي إن البطولة تمثل رافداً مهماً لاكتشاف المواهب التي تكون عماداً وعوناً ومستقبلاً باهراً لشطرنج الإمارات، واصفاً نهج مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بأنه نهج سليم يأتي في إطار الشراكة الموقعة مع نادي الشارقة للشطرنج لدعم سياسات اكتشاف مواهب الغد سواء من الطلاب المواطنين أو المقيمين.

وأكد عمران النعيمي أن جميع موارد نادي الشارقة للشطرنج متوفرة لمدرسة الشارقة الأمريكية الدولية لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير من خبراء وفنيين ومدربين، فضلاً عن توفير المعدات اللازمة لمثل هذه البطولات بجانب مواصلة تدريب أستاذة من المدرسة لتعليم وتدريب الطلاب على ممارسة الشطرنج وفق توجيهات الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالاهتمام بالمشروع وتوفير الدعم اللازم له.

فكر مستقبلي



بدوره كشف صالح جدايل عن اتفاق مع اتحاد الإمارات للشطرنج لتصبح مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية عضواً في الاتحاد وهو ما سيتم في المستقبل، وستكون المدرسة مركزاً تدريبياً متخصصاً معترفاً به من الاتحاد وسيتم تحول المركز إلى نادٍ شطرنجي بعد استيفاء بعض الشروط.

منجم مواهب



ووصف مشرف التربية الرياضية في المدرسة سامر الشامي، بطولات أمريكية الشارقة بأنها منجم لاكتشاف المواهب، وقال إن النسخة الثانية نظمت بمشاركة 72 طالباً مثلوا 18 مدرسة وثلاث إمارات الشارقة، عجمان ودبي، بالإضافة إلى مشاركة جميلة كضيف شرف من لاعبين من مركز همم للتأهيل المهني والتدريب لأصحاب الهمم.

وعلى صعيد النتائج تم تكريم مركز همم للتأهيل المهني والتدريب لأصحاب الهمم بكأس أجمل فريق، وقد حصل على جائزة أفضل أصغر لاعب الطالب سلطان المهيري الصف الخامس من مدرسة الإمارات الوطنية، والطالب وسام الشامي الصف الثالث من مدرسة الشارقة الأمريكية برصيد 4 فوز وخسارة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز