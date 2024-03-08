هواوي اعتمدت على التكنولوجيا الأمريكية لتصنيع رقائق متقدمة



قالت مصادر مطلعة إن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات، وشريكها الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس إم أي سي)، اعتمدتا على التكنولوجية الأمريكية لإنتاج رقائق متقدمة في الصين العام الماضي.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويته لسرية التفاصيل، أن شركة "إس إم أي سي" ومقرها شنغهاي، استخدمت معدات من شركة "أبلايد ماتريالز" ومقرها كاليفورنيا و"لام ريسرش كورب" لتصنيع رقائق 7 نانومتر متقدمة لهواوي في 2023.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المعلومات، التي لم تعلن في السابق، تشير إلى أن الصين مازالت لا تستطيع بشكل كامل استبدال مكونات أجنبية معينة والمعدات المطلوبة من أجل المنتجات الحديثة مثل أشباه الموصلات.

وجعلت الصين من الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أولوية وطنية وحظيت جهود هواوي لتحديث تصميم وتصنيع الرقائق المحلية بدعم بكين.

ولم يرد ممثلو "إس إم أي سي" وهواواي و"لام" على طلبات بالتعقيب. ورفضت أبلايد ماتريالز ومكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، المسؤول عن تنفيذ ضوابط التصدير، التعقيب.